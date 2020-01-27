Игорь Кобзев поручил доработать проектно-сметную документацию нового перинатального центра в Братске

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побывал в перинатальном центре. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Здание эксплуатируется с 1990 года. Есть острая необходимость в строительстве нового, отвечающего современным медицинским и техническим требованиям, перинатального центра. По слова Кобзева, необходима доработка проектно-сметной документации.

Президент в своем Послании особое внимание уделил вопросам демографии, - отметил Игорь Кобзев. - Здравоохранение - одна из важнейших составляющих материнства и детства. Поэтому на первом плане - строительство и ремонт новых медицинских учреждений.Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побывал в перинатальном центре. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Здание эксплуатируется с 1990 года. Есть острая необходимость в строительстве нового, отвечающего современным медицинским и техническим требованиям, перинатального центра. По слова Кобзева, необходима доработка проектно-сметной документации.

Президент в своем Послании особое внимание уделил вопросам демографии, - отметил Игорь Кобзев. - Здравоохранение - одна из важнейших составляющих материнства и детства. Поэтому на первом плане - строительство и ремонт новых медицинских учреждений.