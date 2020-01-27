Банки получили штрафы за отказ блокировки личных ИП счетов

С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб». Банки будут обжаловать решение в суде и считают, что действуют в интересах клиентов. Сообщает РБК.

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. Кредитные организации отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

Проблема исполнения решений ФНС обсуждалась 17 января на рабочей встрече в Ассоциации банков России. Начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко подтвердил информацию о жалобах банков на действия налоговиков. В самой службе отмечают, что банки не выполняли требования закона. Юридическую позицию банков ранее не поддержали Минфин и ЦБ.

