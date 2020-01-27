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Михаила Мишустина попросили провести налоговую амнистию для малого бизнеса

27 января 2020

С таким предложением выступила «Партия роста». Помимо этого, председатель партии Борис Титов считает, что для улучшения экономики необходимо перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития МСП. Сообщают РИА Новости.

"Провести налоговую амнистию для малого бизнеса", - говорится в документе. Также предлагается "по примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения".

Кроме того, партия предлагает предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию, а именно ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых.

 


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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