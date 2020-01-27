Иркутянина осудили за продажу детализаций телефонных разговоров

Кировский районный суд Иркутска вынес наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 20-летнему молодомому человеку. Как сообщили в ведомстве, в феврале 2019 года, работая специалистом офиса продаж компании сотовой связи, он нарушил тайну телефонных переговоров.

используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, ознакомившись с детализацией трех абонентских номеров, сформировал ее на служебном компьютере, и посредством сохранения в электронном виде, используя USB-кабель, скопировал на свой телефон, распорядившись ею впоследствии по своему усмотрению - передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, нарушив своими действиями конституционные права граждан.

Используя свое служебное положение, он ознакомился с детализацией трех абонентских номеров, сохранил ее на служебном компьютере и скопировал на свой телефон. Записи он продал неустановленному лицу, нарушив своими действиями конституционные права граждан.

Молодой человек вину признал полностью, пояснив, что сделал это из-за тяжелого материального положения, в содеянном раскаивается.

Приговор суда не обжаловался и вступил в законную силу.