В Иркутске сдан первый объект недвижимости, построенный с использованием эскроу-счетов

Первая высотка Приангарья введена в эксплуатацию группой строительных компаний «Восток Центр Иркутск». Башня «Небо» высотой в двадцать два этажа претендует на звание самого высокого здания Иркутской области. Финансовым партнером строительства выступил Байкальский банк Сбербанка.

Новое высотное жилое здание стало первым объектом в регионе, возведенным с использованием эскроу-счетов. За период строительства рекордной блок-секции в Сбербанке для дольщиков объекта были открыты 97 эскроу- счетов, а также для финансирования затрат на строительство банком была открыта кредитная линия для ГК «Восток Центр Иркутск».

«Это было очень ответственно - в процессе возведения жилого дома выполнять функцию гаранта сохранности денежных средств дольщиков будущей высотки. Но Байкальскому банку это было еще и очень интересно, ведь в Иркутской области впервые возводился такой уникальный объект, открывалась новая страница в истории строительной индустрии региона, открывается и новая эскроу-страница в истории Сбербанка. ГК «Восток Центр Иркутск»- наш давний партнер, поэтому вместе пройти этот новый путь, по которому на тот момент еще никто в Иркутской области не проходил, было не страшно. И мы рады, что общими усилиями все получилось-дом построен и сдан, в ближайшее время сюда начнут заезжать жильцы», - рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка

Башня «Небо» сдана в эксплуатацию с опережением, по плану завершение строительства должно было состояться в 4 квартале 2020, но уже в конце декабря 2019 г. дом был достроен и введен в эксплуатацию. 9 января в Байкальском банке состоялось первое раскрытие* эскроу-счетов. Сбербанк является партнером квартала «Стрижи», где расположена башня «Небо», и в направлении ипотечного кредитования. Из 97 проданных по эскроу- счетам квартир в доме-Башне 30% – были оформлены в ипотеку Сбербанка

Жилой дом-Башня «Небо» стала завершающим объектом первой очереди квартала «Стрижи». Здание отличается оригинальной архитектурой и нестандартным подходом в оформлении общественных пространств. Дом оборудован панорамным лифтом с видом на город, каждый этаж украшает оригинальное металлическое панно, посвященное истории воздухоплавания, для удобства жильцов и гостей на всех этажах расположены лавочки, а лобби-зона просторна и комфортна для ожидания и встреч. В здании предусмотрены места для хранения детских колясок и велосипедов. Особое внимание застройщик уделил двору - здесь оборудован скалодром, лабиринт, зоны для занятий спортом и активных игр, «тропа здоровья» и т.д.

В башне «Небо» представлены различные варианты квартир площадью от 40 до 170 кв. м. На 21-м этаже расположены двухуровневые пентхаусы с высотой потолков шесть метров и собственными террасами. Спальня одного из пентхаусов оборудована стеклянным потолком в форме купола.

* С 1 июля 2019 г., вступили в силу изменения ФЗ РФ № 214, согласно которым денежные средства покупателей, участвующих в долевом строительстве, застройщик может получить только с эскроу –счета и только в течение десяти дней после сдачи многоквартирного дома. Банк отслеживает исполнение всех договорных обязательств и отвечает за сохранность средств дольщиков.