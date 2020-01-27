Хуснуллин высказался о необходимости реновации во всей стране

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, проект реновации нужно распространять по всей России. Жилье стареет, и этот вопрос надо решать, - передает цитату политика Российская газета.

"Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект. Надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах", - заявил зампред правительства в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

Одна из сложностей заключается в том, что реновация в масштабах страны требует больших средств. "Но браться за программу надо, - уверен Хуснуллин. - Жилье "стареет", и этот вопрос надо решать".

Чтобы строительная отрасль ускорила развитие, считает Марат Хуснуллин, в ней необходимо убрать многочисленные излишние административные процедуры. "Строить по этим регламентам и правилам почти невозможно, необходимо упростить эту систему", - указал он. Именно так, заметил он, в свое время поступили в Москве.