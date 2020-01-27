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Тулунчанку оштрафовали за оскорбительный комментарий в соцсети

27 января 2020

Судебные приставы Тулуна Иркутской области взыскали уголовный штраф 80 тыс. рублей за клевету с гражданки. Он оставила оскорбительный комментарий к видеозаписи своего знакомого в социальной сети. Своими действиями она причинила взыскателю и его родственникам моральный вред.  Об этом рассказали в УФССП России по Иркутской области. 

Исполнительный лист поступил на исполнение в Тулунский районный отдел судебных приставов УФССП России по Иркутской области.

Во избежание получения огласки и подрыва деловой репутации решение суда исполнено гражданкой в день возбуждения исполнительного производства. Уголовный штраф оплачен в полном объеме. Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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