Из-за снижения порога беспошлинного ввоза Россия потеряет более 80 млрд рублей

Значительное снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа приведет к тому, что российская экономика потеряет 81 млрд руб. за 2020–2023 гг., предупреждают эксперты ВШЭ. Сообщают Ведомости.

Затраты вырастут на администрирование, потери понесут почтовые службы и потребители. Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.

В 2019 г. порог уменьшился до 500 евро в месяц, с превышения которых нужно уже заплатить пошлину 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. С 2020 г. он снижается до 200 евро, но уменьшилась и пошлина: до 15%, но не менее 2 евро за 1 кг.