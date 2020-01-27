6 проектов благоустройства общественных пространств из Иркутской области рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе

На заседании межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» шесть проектов рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства общественных пространств в малых исторических городах. Об этом сообщили в регправительстве.



Как отметила администратор проекта – начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Елена Рябых, всего в 2017 – 2019 гг. на реализацию мероприятий по благоустройству городской среды в Приангарье было выделено 3 млрд 451,3 млн рублей (федеральный бюджет – 2 млрд 116 млн, областной бюджет – 703,3 млн, местные бюджеты – 557,9 млн, иные средства – 74,1 млн рублей). За эти годы выполнено благоустройство более 200 общественных территорий и 690 дворов. В 2017 году, когда начиналась реализация проекта, в нем приняли участие 15, в 2018 году – 40, а в 2019 году – 69 муниципальных образований.



В 2019 году в Иркутской области на реализацию проекта, который теперь вошел в национальный проект «Жилье и городская среда», было предназначено 1 млрд 358,2 млн рублей (из федерального бюджета 1 млрд 26,6 млн, из областного 225 млн, из местных бюджетов 106,6 млн рублей). Выполнено благоустройство 97 общественных территорий и 196 дворов. Также без привлечения субсидий на средства иных источников были благоустроены 10 дворовых и 22 общественных территории.



На заседании межведомственной комиссии отметили, что для повышения качества проработки проектов благоустройства общественных территорий, экспертно-методического и учебно-аналитического сопровождения, внедрения современных решений проектов было создано ОГБУ «Центр компетенции». Его руководитель Инна Кондратьева доложила, что после рассмотрения конкурсных заявок муниципальных образований Иркутской области на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году рекомендовано шесть проектов.



Это многофункциональный культурно-парковый комплекс «Станция Зима», благоустройство общественных пространств вокруг озера «Молодежное» в Усолье-Сибирском, комплексное развитие прибрежной территории в Свирске «Свирская ривьера», проект благоустройства ул. Ленина в Тулуне «Тулун ИЯ», парк в Слюдянке на берегу озера «Байкальская сокровищница», «Город – остров» в Киренске.



Как одно из обязательных условий реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 и последующих годах была обозначена обязательная синхронизация работ по благоустройству с выполнением других национальных проектов, реализуемых в муниципальных образованиях: «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также муниципальными программами строительства и ремонта инженерных сетей и иных объектов.



В 2020 году субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 1 млрд 174,2 млн рублей распределена, её получателями стали 76 муниципальных образований Иркутской области.