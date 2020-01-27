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Цена на нефть Brent опустилась до 60 долларов на баррель

27 января 2020

После вспышки коронавируса североморская нефтенная смесь марки Brent, впервые с 1 ноября, опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Сообщают РИА Новости.

По состоянию на 7.17 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,41% - до 58,62 доллара за баррель, фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,29%, до 52,95 доллара за баррель

Инвесторы опасаются, что быстрое распространение вируса может негативно отразиться на мировой экономике, включая спрос на нефть.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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