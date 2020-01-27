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Президент поручил сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом

27 января 2020

Пересмотреть сроки рассмотрения Владимир Путин поручил по итогам большой пресс-конференции.  

В том числе такое сокращение надо сделать через организацию электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, предоставляющими льготную ипотеку. Срок выполнения - 31 июля.

Президент поручил правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала.

В том числе за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты семьям с детьми.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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