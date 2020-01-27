Российская семья в 2020 году может сэкономить более 2 млн рублей на покупке квартиры

Благодаря всем мерам господдержки семей, экономия при покупке квартиры составит свыше 2 млн рублей. Одновременно с этим, ставки по ипотеке в 2020 году могут оказаться самыми низкими за всю историю жилищного кредитования в России. Сообщает Российская газета со ссылкой на аналитический центр госкомпании ДОМ.РФ.

Два миллиона рублей, которые могут сэкономить на ипотеке семьи с двумя детьми после реализации всех мер господдержки, - это более 40% средней цены квартиры, приобретаемой в ипотеку (но не в Москве и не в Санкт-Петербурге), указывают в ДОМ.РФ.

Расчет справедлив для среднестатистической квартиры в региональной новостройке - 54 квадратных метра со средней ценой метра 57 тысяч рублей. Таким образом, квартира будет стоить 3,08 млн рублей, первоначальный взнос (обычно 20%) составит 615,5 тыс. рублей.

Экономия складывается из нескольких показателей. Ключевая мера господдержки семей с детьми - программа материнского капитала, которая будет расширена после Послания президента Федеральному Собранию (задним числом, с 1 января 2020 года).

Теперь в нее включаются семьи с одним ребенком, которые получат 466 тысяч рублей, а за второго производится доплата 150 тысяч рублей. Всего получается 616 тысяч рублей, которыми семья с двумя детьми может полностью оплатить первоначальный взнос по ипотечному кредиту, отмечают в ДОМ.РФ.