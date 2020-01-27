В Иркутской области пользователи МТС чаще всего смотрят кино

Самым популярным видом контента домашнего телевидения МТС у жителей Иркутской области является кинои соответствует общей российской тенденции телесмотрения. Так, зрители кабельного ТВ и IPTV тратят на просмотр художественных фильмов и сериалов 45%. Второе место занимает детский контент (24%), третье место – развлекательные программы (11% общего смотрения). Об этом сообщили в компании.

В то же время абоненты спутникового ТВ МТС предпочитают новости и передачи про бизнес: на долю этих программ приходится 36% в общем объеме смотрения. При этом просмотр кино через спутник занимает только 10% всего времени смотрения и находится на четвертом месте среди предпочтений. На втором месте у спутниковых абонентов – детские каналы (21% суммарного времени смотрения), на третьем – документальные каналы и передачи (15%).

Смещение акцента на информационный контент в спутниковой среде связан с тем, что для многих пользователей спутниковое ТВ является основным или единственным источником информации, тогда как кабельное ТВ, IPTV и ОТТ предполагают наличие интернета, который становится основным источником новостей, а сами ТВ-сервисы используются в основном для развлечений.

В ОТТ-среде предпочтения несколько отличаются от других ТВ-сред: второе место по времени смотрения здесь занимают спортивные программы (20%), а третье – познавательные (18%). Тогда как в традиционных средах на спорт приходится до 3% смотрения, на познавательные передачи – до 8%.

Причина этих различий в том, что кабельное ТВ, IPTV и спутниковое ТВ – это в основном семейные просмотры, а ОТТ-сервисы – чаще индивидуальное телесмотрение через смартфоны и ноутбуки.

Суммарно на долю остальных тематических каналов во всех средах (музыкальные, новостные, эротические, телемагазины) приходится чуть меньше 11% телесмотрения.

В 2019 году усилились позиции региональных телеканалов: их доля телесмотрения в общем объеме выросла до 4,1% с 0,7% в 2018 году, так как в некоторых регионах после отключения аналогового ТВ часть этих каналов не попала в сетку вещания цифрового эфирного ТВ, оставшись доступной только в кабельном, спутниковом, ITPV и интернете.

Среднесуточное время телевизор в 2019 году смотрят по 3 часа 51 минуту, что на 11 минут больше, чем в прошлом году. И это половина времени, не занятого работой или сном. По будням наиболее интенсивно зрители смотрят телевизор в промежутке с 16:00 до 21:00, по выходным и праздничным дням телесмотрение более равномерно распределяется в течение дня. Традиционно телесмотрение снижается летом в период отпусков и на майские праздники. И наоборот, возрастает весной и осенью.