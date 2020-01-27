Новости

Россияне рассказали о желаемом уровне зарплаты

27 января 2020

Как указывают специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц. Рассказали RT со ссылкой на «Работа.ру».

На зарплату от 100 до 200 тыс. рублей рассчитывают 26% опрошенных. Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов.

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Так, участники опроса из Москвы идеальной зарплатой считают 104 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тыс. рублей.

В то же время жители Новосибирска хотели бы получать зарплату 90 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тыс. рублей.

Опрос также выявил различия в желаемой зарплате между мужчинами и женщинами.

Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Короновирус 2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 на фоне распространения нового коронавируса
Случаев коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано
Инвесторы избегают осложнений. Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании