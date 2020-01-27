В Иркутской области 28 января потеплеет до +3 градусов

В Иркутской области 28 января будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -21,-26°, местами -11,-16º, днём -4,-9°, в пониженных формах рельефа -13,-18°, в западных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде +3,-2°.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -7,-9°.