Новости

В Иркутской области 28 января потеплеет до +3 градусов

27 января 2020

В Иркутской области 28 января будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура ночью -21,-26°, местами -11,-16º,  днём -4,-9°, в пониженных формах рельефа -13,-18°, в западных районах, горах Восточного Саяна и  южного Прибайкалья при малооблачной погоде +3,-2°.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер  юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -7,-9°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Короновирус 2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 на фоне распространения нового коронавируса
Случаев коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано
Инвесторы избегают осложнений. Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании