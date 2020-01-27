Третий этап акции «Безопасный лёд» пройдёт в Иркутской области

В Иркутской области с 25 января по 2 февраля пройдет третий этап акции «Безопасный лёд». Общая численность группировки составит более 1,5 тысячи человек. Они займутся перекрытием несанкционированных выездов на лед и усилят меры для обнаружения опасных мест массового выхода на лёд. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Акция «Безопасный лед» проходит каждую зиму и уже четвертый год доказывает свою эффективность. К разъяснительной и надзорной работе привлечены сотрудники МЧС России, представители региональных и муниципальных властей, сотрудники правоохранительных органов, и т.д. Масштабный межведомственный подход позволяет наиболее продуктивно использовать доступные меры воздействия на граждан: нарушители привлекаются к административной ответственности. Число происшествий сокращается.