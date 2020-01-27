Производственный сектор России растет

Текущее состояние производственного сектора России можно охарактеризовать как положительное. За год показатель баланса вырос на 28 процентных пунктов и составил плюс 42%. Сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование Deloitte и фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР).

"Тенденция роста этого показателя продолжается третий год подряд, что свидетельствует об устойчивом улучшении ситуации в производственном секторе по сравнению с 2016 годом", - пишут эксперты. Исследование основывается на данных от 108 компаний из различных отраслей.

При этом более позитивно оценивают текущее состояние производственного сектора представители компаний с большей долей экспорта в структуре выручки. Более пессимистично на текущее положение дел в отрасли смотрят представители компаний автомобильного сектора и производители промышленного оборудования: доля отрицательных оценок составила 40% и 38%.

Напротив, более оптимистично настроены представители предприятий металлургической и химической отраслей, отмечается в исследовании.

Мнения компаний относительно перспектив развития отрасли улучшились: баланс оценок вернулся к показателям 2017 года и достиг плюс 23%. Однако за прошедший год несколько выросла доля респондентов, считающих, что ситуация существенно не изменится (на 8 процентных пунктов).