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Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за снегопадов

27 января 2020

Решение о введении режима ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска приняла решение о введение режима «Чрезвычайная ситуация» в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года», - сообщают в пресс-службе администрации.

Также дополнительная техника будет организована для уборки и вывоза снега с мест невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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