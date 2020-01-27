В Тулуне откроется образовательный центр РосКапСтроя

В Тулуне планируется открытие образовательного центра ФАУ «РосКапСтрой» по строительным направлениям. Как сообщили в ведомстве, об этом сказала директор учреждения Юлия Максимова во время встречи с мэром города Юрием Карихом.

По словам Максимовой, в связи с тем, что в Иркутской области реализуется большая федеральная программа по восстановлению после разрушительного наводнения, есть потребность в рабочих руках. В планах готовить рабочие специальности в сфере строительства, также планируется профессиональная переподготовка по направлению «Промышленное и гражданское строительство», по другим программам, чтобы территория могла более эффективно участвовать в этой федеральной программе и возрождении пострадавших территорий.

- На первоначальном этапе мы планируем вести обучение в формате дистанта. Вебинарные занятия будут проводить лучшие лекторы московских профильных вузов, с которыми мы работаем уже давно, - отметила Юлия Максимова.

Для Иркутской области будет применена специальная тарифная политика на курсы.

Она добавила, что рассматривается возможность организации направления для детей в формате «введение в профессию строителя», где в доступной и адаптированной форме будут даваться элементарные основы по истории архитектуры, конструктиву зданий и сооружений, чтобы заложить хорошую основу для привлечения местных ребят в строительную отрасль.

Предварительно образовательный центр откроется в марте-апреле текущего года, с администрацией Тулуна прорабатывается вопрос выделения и подготовки помещений для ведения деятельности.

Карих поддержал инициативу ведомства.