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В Минэкономразвития рассчитают коэффициент эффективности губернаторов

27 января 2020

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитать коэффициент эффективности работы для министерства и для каждого губернатора с учетом особенностей его территории, сообщают РИА Новости.

"По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России вместе с главами дальневосточных регионов разработать планы, рассчитать коэффициент эффективности по всем основным направлениям работы как для министерства, так и для каждого губернатора", - отметил Трутнев.

По его словам, расчет будет вестись учетом всех условий и обстоятельств, сложившихся в каждом регионе.

По словам вице-премьера, в этом году изменился формат проведения заседаний правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона: акцент будет сделан на развитие социальной сферы.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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