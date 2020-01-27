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За 10 лет работы медицинский поезд «Академик Федор Углов» принял свыше 135 тыс. пациентов

27 января 2020

За 10 лет консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» у поезда было 115 поездок. За медицинской помощью обратилось свыше 135 тысяч  человек. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД. 

Также было проведено более 441 тыс. исследований, на обследование и госпитализацию в лечебные учреждения направлено более 16 тыс. пациентов.

При формировании графика работы особое внимание уделяется отдаленным станциям, где нет квалифицированной медицинской помощи. За годы работы значительно расширена  география поездок – помимо станций Восточно-Сибирской железной дороги, поезд совершает рейсы по территории Красноярской, Забайкальской, Дальневосточной и Северной железных дорог.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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