За 10 лет работы медицинский поезд «Академик Федор Углов» принял свыше 135 тыс. пациентов

За 10 лет консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» у поезда было 115 поездок. За медицинской помощью обратилось свыше 135 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Также было проведено более 441 тыс. исследований, на обследование и госпитализацию в лечебные учреждения направлено более 16 тыс. пациентов.

При формировании графика работы особое внимание уделяется отдаленным станциям, где нет квалифицированной медицинской помощи. За годы работы значительно расширена география поездок – помимо станций Восточно-Сибирской железной дороги, поезд совершает рейсы по территории Красноярской, Забайкальской, Дальневосточной и Северной железных дорог.