РОАД предлагает ввести штраф в 1 млн рублей за скручивание пробега при продаже автомобиля

Сейчас процент «скрученных» автомобилей на вторичном рынке специалисты даже затрудняются назвать. По одним предположениям, речь идет о 30% от общего числа реализуемых авто с пробегом, по другим – более 50%. Сообщает "АВТОСТАТ".

Ввести солидные штрафы – 1 млн рублей – для юрлиц, занимающихся продажами автомобилей с пробегом, предложили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Для физлиц, скручивающих пробег у реализуемых машин, президент ассоциации Олег Мосеев предложил ввести чуть более скромные штрафы - 300 тысяч рублей.

Напомним, что в Евросоюзе принято законодательство, ставящее вне закона деятельность различных фирм, предлагающих скручивание пробега. Манипуляциям со спидометрами также поставлен заслон и в Америке, и в Японии.