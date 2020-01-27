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РОАД предлагает ввести штраф в 1 млн рублей за скручивание пробега при продаже автомобиля

27 января 2020

Сейчас процент «скрученных» автомобилей на вторичном рынке специалисты даже затрудняются назвать. По одним предположениям, речь идет о 30% от общего числа реализуемых авто с пробегом, по другим – более 50%. Сообщает "АВТОСТАТ". 

Ввести солидные штрафы – 1 млн рублей – для юрлиц, занимающихся продажами автомобилей с пробегом, предложили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Для физлиц, скручивающих пробег у реализуемых машин, президент ассоциации Олег Мосеев предложил ввести чуть более скромные штрафы - 300 тысяч рублей.

Напомним, что в Евросоюзе принято законодательство, ставящее вне закона деятельность различных фирм, предлагающих скручивание пробега. Манипуляциям со спидометрами также поставлен заслон и в Америке, и в Японии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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