За неделю 14,5 тыс. жителей Приангарья подхватили ОРВИ

В Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 41%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Всего за медицинской помощью с признаками ОРВИ за неделю по области обратилось 14 510 человек, из них 10720 – дети. По Иркутску – 5717 человек, из них 4058 – дети. Положительный темп прироста заболеваемости отмечается среди детей в возрасте от 3 до 14 лет.

С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 45 заболевших, в том числе у 30 детей.

По результатам вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса грипп А, гриппа В, а также РС - вирусов и других респираторных вирусов.