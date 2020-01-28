Ипотека под 2% годовых: 12 вопросов о новой госпрограмме

Государственная программа «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых стартовала в начале декабря 2019 года, а банки уже фиксируют ажиотажный спрос на нее. При этом длинные новогодние каникулы совсем не остудили спрос. Вместе с заманчивыми условиями появилось и большое количество вопросов. Портал SIA.RU разбирался в них с помощью банковских экспертов.

Низкая ставка и ажиотажный спрос

«В период новогодних праздников спрос на программу со стороны клиентов только укрепился», – рассказывает Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ. С начала действия программы ВТБ одобрил более 500 заявок по всей России на сумму 2 млрд рублей. Банк провел уже порядка 100 сделок более чем на 300 млн рублей и принял на рассмотрение около 850 заявок на 3,3 млрд рублей. В тройку регионов-лидеров по объему одобренных заявок вошли Приморский край (563 млн рублей), Республика Саха (Якутия) (480 млн) и Хабаровский край (392 млн).

Такую востребованность программы банкиры объясняют выгодными условиями: впервые в нашей стране оформление жилищных кредитов в рамках госпрограмм доступно под такую рекордно низкую ставку – 2% годовых.

«Уже сейчас мы видим ажиотажный спрос на программу, – отмечает Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» в Сбербанке. – Уверены, что госпрограмма поможет решить задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, – увеличить объемы строительства жилья в регионе, а также обеспечить новым жильем тысячи молодых семей». С момента запуска программы Сбербанком было принято более 3 000 заявок на сумму 9 млрд рублей.

12 вопросов о «Дальневосточной ипотеке»

Программа «Дальневосточная ипотека» на слуху уже полтора месяца. Однако вопросов до сих пор очень много. Например, могут ли льготную ипотеку получить жители других регионов, а не только Дальнего Востока? Может ли банк увеличить ставку в 2%? И можно ли использовать ипотеку под 2% для рефинансирования старой ипотеки? Портал SIA.RU обратился за помощью к банковским экспертам.

1. Кто может получить ипотеку под 2%?

Программа ориентирована прежде всего на поддержку молодых семей. Напомним, что цель программы – привлечь на Дальний Восток квалифицированные кадры и помочь им там закрепиться.

– Оформить ипотеку под 2% в банке ВТБ могут семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком, – отмечает пресс-служба ВТБ.

2. Обязательно ли иметь детей?

– Да, одно из основных условий программы – кредит предоставляется семье или одинокому родителю с одним или несколькими несовершеннолетними детьми, – поясняют в ВТБ.

3. Обязательно ли иметь прописку в ДФО, чтобы получить ипотеку под 2%? Могут ли жители других регионов получить льготную ипотеку?

Нет, не обязательно. На приобретение жилья на Дальнем Востоке в рамках новой программы подать заявку могут и жители других регионов.

– На момент заключения договора регистрация в ДФО не требуется, – обращают внимание эксперты ВТБ. – Однако одно из обязательных условий – регистрация в приобретенном жилье в течение 9 месяцев после оформления права собственности. При этом постоянная регистрация по дальневосточному адресу должна сохраняться в течение 5 лет, иначе по условиям кредитного договора ставка будет увеличена.

4. На какое жилье можно взять «Дальневосточную ипотеку»?

– Льготный кредит доступен на покупку в Дальневосточном федеральном округе квартиры в новостройке, приобретение готового жилья у застройщика, а также готового объекта у физических и юридических лиц на территории сельских поселений округа, – указывают в ВТБ.

5. Какую сумму можно взять кредит и обязателен ли первоначальный взнос?

– Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

6. Может ли банк поднять ставку выше 2%? В каких случаях?

– Ставка по программе составляет 2% при условии комплексного страхования. При его отсутствии ставка повысится на 1 п.п..

7. Можно ли рефинансировать с помощью «Дальневосточной ипотеки» старую ипотеку?

– Нет, нельзя. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено, – отмечают эксперты ВТБ.

8. Можно ли получить ипотеку под 2% несколько раз?

Нет. Получить кредит можно только один раз.

9. Сколько продлится программа?

Программа рассчитана на 5 лет. Оформить льготную ипотеку можно с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.

10. Хватит ли денег?

За счет программы планируется выдать около 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей. Хотя на рынке ажиотажный спрос на «Дальневосточную ипотеку», пока объем заявок в банках далек от от целевых показателей.

11. Какие банки работают по программе?

Сейчас по выдаче «Дальневосточной ипотеки» в России работают более десяти банков, но многие банки готовы присоединиться к программе в самое ближайшее время.

В Иркутске подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» на текущий момент можно в банке ВТБ, Сбербанке, Дальневосточном банке, Банке «Приморье», Азиатско-Тихоокеанском банке, Солид Банке.

12. У всех ли банков одинаковые условия?

Да, условия выдачи «Дальневосточной ипотеки» у банков одинаковые.