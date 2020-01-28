Ипотека под 2% годовых: 12 вопросов о новой госпрограмме

Государственная программа «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых стартовала в начале декабря 2019 года, а банки уже фиксируют ажиотажный спрос на нее. При этом длинные новогодние каникулы совсем не остудили спрос. Вместе с заманчивыми условиями появилось и большое количество вопросов. Портал SIA.RU разбирался в них с помощью банковских экспертов.
Низкая ставка и ажиотажный спрос
«В период новогодних праздников спрос на программу со стороны клиентов только укрепился», – рассказывает Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ. С начала действия программы ВТБ одобрил более 500 заявок по всей России на сумму 2 млрд рублей. Банк провел уже порядка 100 сделок более чем на 300 млн рублей и принял на рассмотрение около 850 заявок на 3,3 млрд рублей. В тройку регионов-лидеров по объему одобренных заявок вошли Приморский край (563 млн рублей), Республика Саха (Якутия) (480 млн) и Хабаровский край (392 млн).
Такую востребованность программы банкиры объясняют выгодными условиями: впервые в нашей стране оформление жилищных кредитов в рамках госпрограмм доступно под такую рекордно низкую ставку – 2% годовых.
«Уже сейчас мы видим ажиотажный спрос на программу, – отмечает Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» в Сбербанке. – Уверены, что госпрограмма поможет решить задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, – увеличить объемы строительства жилья в регионе, а также обеспечить новым жильем тысячи молодых семей». С момента запуска программы Сбербанком было принято более 3 000 заявок на сумму 9 млрд рублей.
12 вопросов о «Дальневосточной ипотеке»
Программа «Дальневосточная ипотека» на слуху уже полтора месяца. Однако вопросов до сих пор очень много. Например, могут ли льготную ипотеку получить жители других регионов, а не только Дальнего Востока? Может ли банк увеличить ставку в 2%? И можно ли использовать ипотеку под 2% для рефинансирования старой ипотеки? Портал SIA.RU обратился за помощью к банковским экспертам.
1. Кто может получить ипотеку под 2%?
Программа ориентирована прежде всего на поддержку молодых семей. Напомним, что цель программы – привлечь на Дальний Восток квалифицированные кадры и помочь им там закрепиться.
– Оформить ипотеку под 2% в банке ВТБ могут семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком, – отмечает пресс-служба ВТБ.
2. Обязательно ли иметь детей?
– Да, одно из основных условий программы – кредит предоставляется семье или одинокому родителю с одним или несколькими несовершеннолетними детьми, – поясняют в ВТБ.
3. Обязательно ли иметь прописку в ДФО, чтобы получить ипотеку под 2%? Могут ли жители других регионов получить льготную ипотеку?
Нет, не обязательно. На приобретение жилья на Дальнем Востоке в рамках новой программы подать заявку могут и жители других регионов.
– На момент заключения договора регистрация в ДФО не требуется, – обращают внимание эксперты ВТБ. – Однако одно из обязательных условий – регистрация в приобретенном жилье в течение 9 месяцев после оформления права собственности. При этом постоянная регистрация по дальневосточному адресу должна сохраняться в течение 5 лет, иначе по условиям кредитного договора ставка будет увеличена.
4. На какое жилье можно взять «Дальневосточную ипотеку»?
– Льготный кредит доступен на покупку в Дальневосточном федеральном округе квартиры в новостройке, приобретение готового жилья у застройщика, а также готового объекта у физических и юридических лиц на территории сельских поселений округа, – указывают в ВТБ.
5. Какую сумму можно взять кредит и обязателен ли первоначальный взнос?
– Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.
6. Может ли банк поднять ставку выше 2%? В каких случаях?
– Ставка по программе составляет 2% при условии комплексного страхования. При его отсутствии ставка повысится на 1 п.п..
7. Можно ли рефинансировать с помощью «Дальневосточной ипотеки» старую ипотеку?
– Нет, нельзя. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено, – отмечают эксперты ВТБ.
8. Можно ли получить ипотеку под 2% несколько раз?
Нет. Получить кредит можно только один раз.
9. Сколько продлится программа?
Программа рассчитана на 5 лет. Оформить льготную ипотеку можно с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.
10. Хватит ли денег?
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За счет программы планируется выдать около 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей. Хотя на рынке ажиотажный спрос на «Дальневосточную ипотеку», пока объем заявок в банках далек от от целевых показателей.
11. Какие банки работают по программе?
Сейчас по выдаче «Дальневосточной ипотеки» в России работают более десяти банков, но многие банки готовы присоединиться к программе в самое ближайшее время.
В Иркутске подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» на текущий момент можно в банке ВТБ, Сбербанке, Дальневосточном банке, Банке «Приморье», Азиатско-Тихоокеанском банке, Солид Банке.
12. У всех ли банков одинаковые условия?
Да, условия выдачи «Дальневосточной ипотеки» у банков одинаковые.