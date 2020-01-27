В иркутских школах и детсадах усиленно будут следить за здоровьем детей

В детских садах и школах Иркутска усилят контроль за состоянием здоровья детей и подростков, чтобы не допустить распространение вирусных инфекций.При выявлении симптомов респираторного вирусного заболевания ребенка отстранят от посещения образовательных учреждений. Об этом сообщили в администрации города.

– Наступает сезон повышенного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Основная задача – ограничить распространение вируса среди жителей областного центра, – пояснила ачальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Наталия Тарабан.

Начальник департамента также напомнила, что в целях профилактики важно соблюдать правила личной гигиены, после посещения улицы мыть руки и лицо, следить за питанием, принимать витамины.