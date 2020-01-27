Большинство россиян слышали об искусственном интеллекте, однако понимают ее сущность только треть

Проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляют исследование об отношении россиян к технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

Большинство граждан (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако понимают ее сущность только треть — 29% респондентов смогли дать определение ИИ, а 38% — назвали сферы его применения. Содержательными знаниями об ИИ чаще обладают мужчины (40%) и молодежь 18-24 лет (42%).

Большинство россиян относятся к распространению технологий искусственного интеллекта положительно или нейтрально. 48% населения выразили интерес, восхищение, воодушевление, доверие технологии, 31% — нейтральное отношение, 7% — удивление и иные эмоции, а 12% высказали негативные эмоции.

На этом фоне граждане наиболее положительно оценивают потенциальное внедрение ИИ в сферы: науки (72%), промышленности (69%), транспорта (66%).

Негативное отношение населения к ИИ в основном связано с возможностью технических сбоев (31%): 17% респондентов в качестве причины назвали проблемы в работе техники, 8% – выход машин из-под контроля, 6% считают, что в целом человек надежнее.

Также негативное отношение обусловлено угрозой безопасности личных данных (21%) — взлома и хищения персональных данных (12%) и нарушением личного пространства (9%), непредсказуемостью перспектив (5%), отсутствием знаний о последствиях внедрения (12%) и представлением о плохом влиянии замещения взаимодействия между людьми (16%).

Россияне декларируют высокий уровень готовности личного использования сервисов на основе технологий ИИ. Самая высокая готовность использования сервисов с использованием искусственного интеллекта в отношении получения государственных услуг (68%), решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), а также в таких сферах как медицинская помощь и диагностика (52 %) и образование и профориентация (44%).

Результаты опроса также опровергают стереотип о негативном влиянии искусственного интеллекта на рынок труда: 68% населения не опасаются замещения человека технологиями ИИ в своей профессии, чаще — мужчины (75%) и молодежь 18-24 лет (79%).

Большинство населения (87%) полагает, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (38%). При этом более половины (59%) населения не хотели бы пройти обучение в сфере искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет.

Среди предложенных направлений госполитики в этой области нашли поддержку населения: программа переподготовки кадров (36%) и программа внедрения искусственного интеллекта в системы государственного здравоохранения и образования (35%). Также респонденты считают необходимым предоставлять финансовую поддержку компаниям, занимающимся разработкой технологий ИИ (35%), совершенствовать законы в данной сфере (34%) и внедрять технологии в систему получения госуслуг (34%).