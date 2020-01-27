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Проезд по улице Маяковского в Иркутске ограничат на 2 дня

27 января 2020

В Иркутске с 28 по 30 января частично ограничат проезд по улице Маяковского в районе пересечения с улицей Чайковского на крайней правой полосе в сторону центра. Как сообщили в мэрии, это связано с аварийным ремонтом на электрических сетях. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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