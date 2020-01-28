В Приангарье за 4 года планируют достигнуть стопроцентного результата воспроизводства лесов

К 2024 году в Иркутской области должно быть достигнуто стопроцентное соотношение воспроизводства лесов к их вырубке, а также гибели. Такая цель обозначена в региональном проекте «Сохранение лесов». Как рассказали в региональном правительстве, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев на совещании в Братске.



Он обозначил, что в марте пройдет коллегия министерства лесного комплекса Иркутской области с привлечением специалистов Рослесхоза, арендаторов, лесопользователей. На коллегии будет рассмотрен вопрос по созданию в Иркутской области на основе государственно-частного партнерства большего количества лесопитомников, которые позволят обеспечить «компенсационное» восстановление и в целом восстановление лесов региона.



Замминистра природных ресурсов и экологии РФ сказал, что в Иркутской области по плану показатель соотношения выбывших и восстановленных лесов составлял 60,4 процентов. В итоге вышли на уровень более 75%.



Финансирование на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории Иркутской области за счет средств субвенций из федерального бюджета в 2019 году было предусмотрено в объеме 64,8 млн. рублей, что составило 51% от принятого, а в 2020 году объем финансирования уменьшен до 45,86 млн. рублей, что составляет 39% от принятых при защите бюджетных проектировок в Рослесхозе.



Одно из решений, принятых в ходе совещания, касается формирования рабочей группы, которая на базе муниципального лесопитомника займется созданием в Братске крупного предприятия по выращиванию саженцев деревьев ценных пород. Данное предприятие должно обеспечивать посадочным материалом не только Братский район, но и другие территории области.