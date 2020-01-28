Новости

В Слюдянском районе вырубили лес на 47 млн рублей

28 января 2020

Прокуратура установила, что осенью 2019 года в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества в орехово-промысловой зоне проведена незаконная лесосечная рубка. Об этом сообщает генеральная прокуратура РФ. 

Ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 47 млн рублей.

Прокурор Слюдянского района направил материалы проверки руководителю следственного органа для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Короновирус 2020
На фоне новостей о коронавирусе курс доллара превысил 63 рубля
S7 Airlines проводит возврат или обмен авиабилетов в Китай
Турбизнес Приангарья – о коронавирусной инфекции, поездках в Китай и панике
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании