В Слюдянском районе вырубили лес на 47 млн рублей

Прокуратура установила, что осенью 2019 года в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества в орехово-промысловой зоне проведена незаконная лесосечная рубка. Об этом сообщает генеральная прокуратура РФ.

Ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 47 млн рублей.

Прокурор Слюдянского района направил материалы проверки руководителю следственного органа для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).