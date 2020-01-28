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В России число сексуальных домогательств на работе с 2011 года снизилось вдвое

28 января 2020

Руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова стала гостем программы «Сигналы точного времени» на «Радио России». Она рассказала о харассменте и абьюзе в России.

 «Судя по нашим исследованиям – а мы за последние 10 лет видим снижение цифр – проблемой это перестает быть. 

Если 11 лет назад о том, что пришлось пережить сексуальное домогательство на работе, жаловалось 12% россиян, сегодня эта цифра в 2 раза ниже – 5%», - рассказала Голованова. 

При этом, по ее словам, чаще об этом говорят взрослые люди – вероятно, в силу большего опыта. В 2011 году 18% женщин и 6% мужчин говорили о том, что они сталкивались с сексуальными домогательствами на работе, в то время как сейчас это 8% и 3% соответственно. 

«Мы опрашивали экономически активное население России старше 18 лет, людей с постоянной работой. Это 3000 респондентов из 441 населенного пункта России. Опрос свежий, мы делали его в начале января. Есть и другие цифры. Помимо харассмента есть еще абьюз. Там очень интересные данные: треть россиян говорят о том, что сталкивались с подобным насилием – и мужчины чаще, чем женщины», - отметила Голованова. 

Она также отметила, что чаще всего люди переживали оскорбления, злоупотребление властью, унижение и психологическое давление.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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