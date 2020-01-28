Судебные штрафы и неустойки страховщиков в 2019 составили 8,3 млрд рублей

С 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года, сумма взысканных штрафов со страховщиков и неустоек по закону о защите прав потребителей составила 8,26 млрд рублей. Сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

А взысканные судами страховые выплаты - 8,78 млрд рублей. Прочие накладные судебные расходы (оплата экспертиз и т.п.) составили еще 3,54 млрд рублей.

Таким образом, совокупный размер судебных расходов, понесенных страховщиками, составил 11,8 млрд рублей и на 34,4% превысил сумму оплаченного основного требования. Это следует из данных нового рейтинга регионов РФ, подготовленного Российским союзом автостраховщиков (РСА).

“Из этих данных вновь видно, что по итогам судебных разбирательств большая часть денег, присуждаемых судами потребителям, на самом деле оседает в карманах недобросовестных “автоюристов””, - сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что с 1 июня 2019 года начал работать финансовый омбудсмен, который поспособствовал существенному снижению количества судебных исков в автостраховании.

“Однако судебные “накрутки” все еще сохраняются и продолжают давить на финансовую ситуацию на рынке ОСАГО. При этом возросшая вместе с началом реформы по индивидуализации тарифов конкуренция между страховщиками привела к снижению средней цены обязательной “автогражданки” на 5%. Средняя выплата же, напротив, выросла.