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S7 Airlines проводит возврат или обмен авиабилетов в Китай

28 января 2020

S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить вынужденный возврат или обмен авиабилетов, если маршрут перелета содержит направления Китай или Гонконг с вылетом в период с 24 января по 10 февраля 2020 года включительно.

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Пассажиры могут обменять авиабилеты с сохранением тарифа и маршрута на даты вылета не позднее 29 февраля 2020 года.

S7 Airlines внимательно следит за развитием ситуации в Китае. По рекомендации Роспотребнадзора, были актуализированы оперативные планы по действиям экипажей в условиях осложнения эпидемиологической ситуации, проведена проверка состав аптечек, усилен контроль за уборкой ВС.

Более подробную информацию можно получить по телефону контактного центра S7 Airlines 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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