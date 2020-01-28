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Показатель заболеваемости сальмонеллезом в Иркутской области за год вырос почти в 2 раза

28 января 2020

В  Иркутской области за 2019 год по сравнению с 2018 показатель заболеваемости сальмонеллёзом увеличился в 1,9 раза, зарегистрировано 1119 случаев. Заболеваемость среди детского населения также возросла в 1,9 раза, зарегистрировано 611 случаев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что основной путь передачи сальмонеллёза - пищевой – 91,9%, из них 70,2% связывали свое заболевание с употреблением продуктов, приготовленных из мяса кур и яиц; с питанием в общественных местах– 5,9%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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