Показатель заболеваемости сальмонеллезом в Иркутской области за год вырос почти в 2 раза

В Иркутской области за 2019 год по сравнению с 2018 показатель заболеваемости сальмонеллёзом увеличился в 1,9 раза, зарегистрировано 1119 случаев. Заболеваемость среди детского населения также возросла в 1,9 раза, зарегистрировано 611 случаев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что основной путь передачи сальмонеллёза - пищевой – 91,9%, из них 70,2% связывали свое заболевание с употреблением продуктов, приготовленных из мяса кур и яиц; с питанием в общественных местах– 5,9%.