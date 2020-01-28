Два иркутских университета отнесли ко 2-й категории вузов стабильности

Иркутский государственный университет отнесен ко 2-й категории вузов, характеризующейся как «стабильные», согласно проверке результативности работы научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки России. Как сообщили в пресс-службе вуза, приказ (№ 1423) издан в конце декабря 2019 года, в нем опубликованы результаты по 89 научным организациям и 192 вузу.

В перечень вошли образовательные организации высшего образования, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. Все они поделены на три категории: в первую вошли 32 вуза, во второй категории — 96, в третьей — 64. Согласно Правилам оценки результативности: 1-я категория — научные организации — лидеры; 2-я категория — стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность; 3-я категория — научные организации, утратившие научный профиль и перспективы развития.

Вместе с ИГУ во вторую категорию вошел только один вуз Прибайкалья — ИРНИТУ. Также, из ближайших, два красноярских — Сибирский федеральный университет и Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. Всего во вторую категорию наряду с остальными вошли восемь национальных исследовательских университетов и шесть федеральных университетов.

Еще четыре вуза Байкальского региона вошли в третью категорию: Братский государственный университет, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Забайкальский государственный университет.