В Иркутской области задолженность по зарплате составляет 9,1 млн рублей

В Иркутской области суммарная просроченная задолженность по зарплате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2020 года составила 9,1 млн. рублей. Об этом сообщили в Иркутстате.

Основная часть задолженности сложилась в области здравоохранения и социальных услуг (61,9%). На водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов, ликвидацию загрязнений приходится 27%, на образование 11,1%.

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 122 человека. В расчете на одного работника приходится 74,7 тыс. рублей неполученной зарплаты. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.