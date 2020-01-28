Каким актерам доверяют россияне в 2020 году

В исследование холдинга Ромир россиянам предложили ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?».

В исследовании приняли участие респонденты, имеющие разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиа-предпочтения, а также проживающие во всех регионах нашей страны.

Лидером рейтинга доверия стал актер и телеведущий Иван Ургант. Помимо него в топ-20 попали и многие другие телеведущие, играющие в кино и театре (Дмитрий Нагиев, Борис Корчевников, Лариса Гузеева и др.)

Доверием россиян заручились и известные киноактеры, многие фильмы с участием которых стали культовыми и получили признание в России и за рубежом: Константин Хабенский, Иван Охлобыстин, Сергей Безруков.

Интересно отметить, что россияне, отвечая на вопрос о доверии, выбрали и популярных режиссеров современности: Никиту Михалкова и Федора Бондарчука.

В целом прослеживается тенденция, в рамках которой россияне выражают большее доверие инфлюенсеру, которые развивают сразу несколько амплуа: актера театра, актера кино, телеведущего, режиссера и блогера.