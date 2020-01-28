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В Иркутске зменен график перечисления социальных выплат в кредитные организации

28 января 2020

С 1 января 2020 года, неработающие пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе (9497 руб. на 2020 год), получают региональную социальную доплату от министерства социального развития, опеки и попечительства. Как сообщает ПФР по Иркутской области , раньше социальную доплату устанавливал и выплачивал Пенсионный фонд. 

Начиная с 1 февраля 2020 года, в целях синхронизации доставки пенсии и региональной социальной доплаты, перечислить пенсионные средства в кредитные организации для зачисления получателям пенсии и других социальных выплат в Иркутске будет в единый день, в середине второй декады каждого месяца.

Точную дату перечисления средств можно узнать по телефону горячей линии Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 47-00-00, либо в клиентских службах УПФР по месту жительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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