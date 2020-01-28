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ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO

28 января 2020

Банк России ожидает большей активности на российском рынке публичных первичных размещений акций (IPO) с улучшением конъюнктуры, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

Счетная палата РФ по итогам анализа исполнения основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы заявила, что российскому бизнесу нужны допусловия и стимулы для более широкого привлечения капитала через публичное размещение акций.

"С учетом недооцененности российского фондового рынка и его волатильности предприятиям выходить на IPO в последние годы дорого и экономически нецелесообразно. С улучшением условий мы ожидаем большей активности на рынке размещений акций", - добавили в ЦБ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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