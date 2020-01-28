Суд оштрафовал жителя Шелеховского района за сокрытие арестованного имущества

Житель Шелеховского района привлечен к уголовной ответственности за сокрытие арестованного имущества. Суд назначил должнику наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Гражданин, являясь должником, на ответственное хранение которому судебным приставом был вверен арестованный погрузчик «Сибиряк 3000L», скрыл транспортное средство и отказался предоставить должностному лицу Управления сведения о его месте нахождения.

Должнику разъяснили правовые последствия незаконного распоряжения арестованным имуществом. Однако он их проигнорировал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), которое по окончании расследования было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В судебном заседании должник признал себя виновным, что было принято судом как смягчающее вину обстоятельство. Учитывая личность подсудимого, нахождение у него на иждивении престарелой матери, суд принял решение о назначении гражданину наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей в доход государства с рассрочкой выплаты на пять месяцев.