В Счетной палате считают, что бизнесу нужно больше стимулов для размещения акций

Об этом говорится в отчете Счетная палаты РФ по итогам анализа исполнения основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы. Сообщают РИА Новости.

Аудиторы отмечают, что фондовый рынок РФ за последние годы продемонстрировал значительный рост, который опережал показатели большинства зарубежных рынков.

"В то же время необходимо отметить, что увеличение капитализации рынка акций в основном происходило за счет повышения котировок на вторичном рынке, что не связано с привлечением эмитентами финансовых ресурсов. Публичные размещения акций российскими эмитентами носили эпизодический характер", - говорится в документе.

По мнению аудиторов, наиболее значимые резервы для развития финансового рынка связаны "с расширением банковского кредитования экономики, прежде всего, нефинансовых организаций; созданием условий и стимулов для более широкого привлечения бизнесом капитала через механизм публичного размещения акций".