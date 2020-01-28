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В 2019 году уровень безработицы в России остался на уровне 4,6 процентов

28 января 2020

Уровень безработицы в России в декабре 2019 года третий месяц подряд составил 4,6%. Сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат.

"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в декабре 2019 года составил 4,6%, как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет", - говорится в документе.

В конце декабря в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояло на учете в качестве безработных 691 тысяча человек, что на 4,1% больше по сравнению с ноябрем 2019 года и на 0,3% меньше по сравнению с декабрем 2018 года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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