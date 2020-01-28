Новый сервис по регистрации поставщиков в ЕИС\ЕРУЗ от «КОРУС Консалтинг СНГ»

«КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) представил новый клиентский сервис на рынке тендерного консалтинга — сопровождение и регистрация в Единой информационной системе в сфере закупок (далее — ЕИС) и Едином реестре участников закупок (далее — ЕРУЗ).

Клиент может выбрать один из трех тарифов — базовый, федеральный или универсальный, — и в дополнение к услуге получить сертификат электронной подписи для торгов. Оставить заявку и воспользоваться услугой можно на сайте https://sberbank-bs.ru/tender.

Для корпоративных клиентов Сбербанка действует режим «единого окна»: они могут оставить заявку на сопровождение регистрации одновременно с дистанционным оформлением электронных подписей для торгов.

Регистрация состоит из многих этапов: необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП), настроить рабочее место на компьютере, пройти регистрацию на портале Госуслуг, подтвердить свою личность с помощью КЭП, создать личный кабинет участника закупок в ЕИС и загрузить копии различных документов по компании. И это только «вершина айсберга»: на всех этапах процесса есть нюансы, требующие профессиональной помощи. Специалисты «КОРУС Консалтинг СНГ», обработав заявку, обеспечивают полное сопровождение на каждом этапе регистрации до тех пор, пока клиент не увидит свое имя в ЕРУЗ.

Анастасия Строкова, директор Департамента продаж и обслуживания «КОРУС Консалтинг СНГ»:

«Являясь одним из ключевых поставщиков Сбербанка, мы постоянно участвуем в огромном количестве тендеров и обладаем большим опытом как в государственных (по 44-ФЗ), так и в коммерческих закупках (по 223-ФЗ). Именно поэтому мы знаем, как максимально эффективно применить полученные навыки и экспертизу для помощи клиентам. Мы берем на себя организационную рутину, позволяя клиентам сконцентрироваться на самой закупке: подготовить коммерческое предложение, собрать необходимую документацию и так далее. Дистанционное оказание услуг в короткие сроки экономит время, которое было бы потрачено на чтение инструкций, настройки компьютера и прочее. В планах у компании — запуск услуги по аккредитации не только на федеральных, но и на коммерческих торговых площадках, а также подбор тендеров и полное их сопровождение до завершения закупки».

На сегодняшний день в ЕИС входит 8 федеральных электронных торговых площадок госзаказа по 44-ФЗ: Сбербанк-АСТ, ZakazRF, ЕЭТП, РАД, РТС-тендер, НЭП-Фабрикант, ЭТП ГПБ и ТЭК-Торг.