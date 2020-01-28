Сбербанк составил рейтинг регионов по страховой активности малого и микробизнеса

Около 50 тыс. клиентов Сбербанка — предприятий малого и микробизнеса (ММБ) — оформили договоры страхования по программе «Сбереги бизнес» с мая до конца декабря 2019 года. Наиболее активно приобретали страховые полисы предприниматели из Московского региона, Краснодарского края, Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также Ростовской области.

В мае 2019 года Сбербанк совместно с СК «Сбербанк страхование» создали страховое решение «Сбереги бизнес», которое позволяет обеспечить защиту имущественных интересов предприятий малого и микробизнеса онлайн, а также в режиме реального времени оформить страхование залога.

Базовый пакет продукта «Сбереги бизнес» включает в себя риски пожара, удара молнии и взрыва газа. Расширенные опции предусматривают покрытие ущерба в результате взрывов, аварий в гидравлических системах, природных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц и др.

В 2019 году предприниматели обеспечивали страховую защиту конструктивных элементов, внутренней отделки, инженерного оборудования, движимого имущества, товаров. Кроме того, было востребовано страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Минимальная сумма страховой защиты, которую выбирали предприятия ММБ, составила 100 тыс. рублей, максимальная — 24,5 млн рублей. Средняя стоимость договора страхования составила 3,2 тыс. рублей.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«ʺСбереги бизнесʺ — уникальный и пока единственный в своем роде онлайн-страховой продукт для предпринимателей. Вместо одного-двух вариантов типовых решений, которые предлагают коробочные страховые продукты, мы дали нашим клиентам возможность легко сконфигурировать продукт, который ему наиболее подходит более чем из 2500 возможных конфигураций, в том числе и застраховать залоговую недвижимость стоимостью до 50 млн руб. Полис можно купить на сайте менее чем за пять минут. Предприниматели по достоинству оценили удобство продукта и выбрали его почти 50 тыс. раз за неполный год продаж».

Дмитрий Попов, и. о. генерального директора СК «Сбербанк страхование»:

«Малый и микробизнес все чаще страхует свое имущество и гражданскую ответственность. Лидирует по количеству заключенных договоров Московский регион, на долю которого приходится 12,5% заключенных договоров, что во многом связано с более высокой концентрацией бизнеса в столице. В то же время значительный интерес к этому продукту проявляют и предприятия из других регионов. В частности, 10% от общего количества договоров страхования заключили предприятия ММБ в Краснодарском крае, 9% — в Нижегородской области, 7% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Руководители компаний осознают, что минимизация рисков — одно из важных условий построения успешной компании малого и микробизнеса».

Топ-15 регионов по доле договоров страхования малого бизнеса в 2019 году