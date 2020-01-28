Азиатско-Тихоокеанский Банк и СибГУ договорились о совместной реализации крупного проекта

АТБ подписал соглашение о сотрудничестве с СибГУ им. М.Ф. Решетнева с целью развития отношений и реализации кампусного проекта на территории университета. АТБ выступит в качестве инвестора программы по созданию и внедрению кампусных карт.

24 января, Красноярск. В СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялся торжественный обмен подписанным двусторонним соглашением о взаимном сотрудничестве между АТБ и университетом, которое направленно на реализацию кампусного проекта. Со стороны АТБ присутствовали директор Банка по Красноярскому краю Светлана Кригер и полномочный представитель Председателя Правления АТБ Татьяна Дремлюга , со стороны СибГУ им. М.Ф. Решетнева – и.о. ректора Эдхам Акбулатов.

Стороны договорились о реализации масштабного проекта – внедрении и запуска кампусных карт СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Кампусная карта - это персонализированная многофункциональная электронная пластиковая карта, которая объединит средство получения стипендии и зарплаты преподавателей, пропуск в университет, а в дальнейшем - читательский билет, электронную зачетную книжку, «умную столовую», дополнительное образование и многое другое. Реализация проекта планируется при технологической поддержке Национальной платежной системы МИР.

«Сегодня мы рады сообщить, что стали партнером одного из крупнейших университетов нашей страны. Мы уверены в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве, и готовы к поэтапной реализации максимальной функциональности кампусного проекта. Такая карта станет не только картой для получения заработной платы или стипендии, она станет универсальным ключом к различным направлениям нефинансовых сервисов по картам МИР. Особенно важно отметить, что реализация этого проекта позволит обеспечить безопасность в вузе», - прокомментировала полномочный представитель Председателя Правления Татьяна Дремлюга.

Важность события прокомментировал и.о. ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов: «Кампусные проекты — это мировой опыт, который позволяет на высоком технологическом уровне организовать работу внутри вуза. Для нашего университета – это начало большого пути, связанного с внедрением цифровых технологий. Также реализация данного проекта поспособствует повышению безопасности на территории вуза, что является одной из приоритетных задач, стоящих перед нами».

Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжит работать над созданием новых продуктов и услуг для образовательных учреждений, позволяющих внедрять технологические решения на базе современных технологий и нефинансовых сервисов МИР.