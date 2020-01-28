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Самые креативные цитаты из вакансий иркутских работодателей

28 января 2020

Эксперты сайта hh.ru собрали яркие и креативные цитаты из вакансий, в разное время опубликованные работодателями в Иркутской области. В большинстве случаев сохранены орфография и пунктуация из оригинального текста.

Оригинальный текст вакансии позволяет компании выделиться и привлечь внимание соискателей, но все хорошо к месту и в меруВакансия «продает» соискателю не креатив, а достойные условия работы, понятный функционал и адекватные требования через четкое описание всего этого. 

Порой слишком творческий подход выглядит нелепо и может отпугнуть перспективного кандидата. Это же, кстати, относится и к ошибкам, и к банальным опечаткам. Особенно осторожным стоит быть с названием вакансии.

Если вместо обычного «бухгалтера» использовать метафору (скажем, «повелитель финансовой отчетности») или написать слово с ошибкой или опечаткой, то соискателю будет крайне сложно найти это объявление: ему вряд ли придет в голову точно такая же формулировка. 

Цитаты из реальных вакансий на hh.ru в Иркутской области: 

  • «Данная вакансия НЕ для людей, которые хотят пересидеть, переждать, довольствоваться зарплатой в 40 тысяч. Эта вакансия для дерзких и амбициозных людей»; 
  • «Если вы … готовы обратить в дизайнеры всю планету; сумеете даже кота научить рисовать графику; сотворите шедевр из любых материалов … то мы с нетерпением ждём знакомства с вами!»; 
  • «Кого мы не рассматриваем: тех, кто ищет какую-нибудь работу»; 
  • «Конкуренты визжат от зависти, гурманы разводят руками, а мы просто делаем любимое дело»; 
  • «В ресторан с традиционной русской кухней требуется «Бог кухни»; 
  • «Хочешь получить звание повелителя волной стихии, достойно зарабатывать и быть частью самой крутой команды?»; 
  • «У нас есть готовая программа обучения, мы за 2 недели по отработанной методологии сделаем из тебя Волка с Уолл стрит! Это не шутка!»; 
  • «Не пугаться телефона! По нему предстоит звонить и назначать встречи. Каждый день!»; 
  • «Работа в стабильной Компании, которая не рассыплется в прах от очередного дуновения кризиса»; 
  • «Проверьте силу влияния своего слова. Зацепит ли оно миллиарды людей?»; 
  • «Личный куратор-наставник, которого Вы можете «мучить» вопросами круглосуточно. А еще он с Вами на сделки ездит – когда угодно»; 
  • «Энергичная и вовлеченная команда, где нет места интригам, клановости и корпоративным войнам, а в стремлении к достижению результата мы не теряем человеческое лицо»; 
  • «Любовь. Нет любви к продукту - нет продаж»; 
  • «Повелитель юриспруденции, мы уже тебя заждались!»; 
  • «мы суровы в отношении соблюдения стандартов и дисциплины. И у Вас будет строгий учитель и начальник»; 
  • «продавать не продукт, но доверие во время каждого касания с людьми в непростой цепочке лиц, принимающих решение»; 
  • «Знаком с системами аналитики, бог экселя и парсеров, и просто хороший человек»; 

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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