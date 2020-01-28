Самые креативные цитаты из вакансий иркутских работодателей

Эксперты сайта hh.ru собрали яркие и креативные цитаты из вакансий, в разное время опубликованные работодателями в Иркутской области. В большинстве случаев сохранены орфография и пунктуация из оригинального текста.

Оригинальный текст вакансии позволяет компании выделиться и привлечь внимание соискателей, но все хорошо к месту и в меру. Вакансия «продает» соискателю не креатив, а достойные условия работы, понятный функционал и адекватные требования через четкое описание всего этого.

Порой слишком творческий подход выглядит нелепо и может отпугнуть перспективного кандидата. Это же, кстати, относится и к ошибкам, и к банальным опечаткам. Особенно осторожным стоит быть с названием вакансии.

Если вместо обычного «бухгалтера» использовать метафору (скажем, «повелитель финансовой отчетности») или написать слово с ошибкой или опечаткой, то соискателю будет крайне сложно найти это объявление: ему вряд ли придет в голову точно такая же формулировка.

Цитаты из реальных вакансий на hh.ru в Иркутской области: