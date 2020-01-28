Самые креативные цитаты из вакансий иркутских работодателей

Эксперты сайта hh.ru собрали яркие и креативные цитаты из вакансий, в разное время опубликованные работодателями в Иркутской области. В большинстве случаев сохранены орфография и пунктуация из оригинального текста.
Оригинальный текст вакансии позволяет компании выделиться и привлечь внимание соискателей, но все хорошо к месту и в меру. Вакансия «продает» соискателю не креатив, а достойные условия работы, понятный функционал и адекватные требования через четкое описание всего этого.
Порой слишком творческий подход выглядит нелепо и может отпугнуть перспективного кандидата. Это же, кстати, относится и к ошибкам, и к банальным опечаткам. Особенно осторожным стоит быть с названием вакансии.
Если вместо обычного «бухгалтера» использовать метафору (скажем, «повелитель финансовой отчетности») или написать слово с ошибкой или опечаткой, то соискателю будет крайне сложно найти это объявление: ему вряд ли придет в голову точно такая же формулировка.
Цитаты из реальных вакансий на hh.ru в Иркутской области:
- «Данная вакансия НЕ для людей, которые хотят пересидеть, переждать, довольствоваться зарплатой в 40 тысяч. Эта вакансия для дерзких и амбициозных людей»;
- «Если вы … готовы обратить в дизайнеры всю планету; сумеете даже кота научить рисовать графику; сотворите шедевр из любых материалов … то мы с нетерпением ждём знакомства с вами!»;
- «Кого мы не рассматриваем: тех, кто ищет какую-нибудь работу»;
- «Конкуренты визжат от зависти, гурманы разводят руками, а мы просто делаем любимое дело»;
- «В ресторан с традиционной русской кухней требуется «Бог кухни»;
- «Хочешь получить звание повелителя волной стихии, достойно зарабатывать и быть частью самой крутой команды?»;
- «У нас есть готовая программа обучения, мы за 2 недели по отработанной методологии сделаем из тебя Волка с Уолл стрит! Это не шутка!»;
- «Не пугаться телефона! По нему предстоит звонить и назначать встречи. Каждый день!»;
- «Работа в стабильной Компании, которая не рассыплется в прах от очередного дуновения кризиса»;
- «Проверьте силу влияния своего слова. Зацепит ли оно миллиарды людей?»;
- «Личный куратор-наставник, которого Вы можете «мучить» вопросами круглосуточно. А еще он с Вами на сделки ездит – когда угодно»;
- «Энергичная и вовлеченная команда, где нет места интригам, клановости и корпоративным войнам, а в стремлении к достижению результата мы не теряем человеческое лицо»;
- «Любовь. Нет любви к продукту - нет продаж»;
- «Повелитель юриспруденции, мы уже тебя заждались!»;
- «мы суровы в отношении соблюдения стандартов и дисциплины. И у Вас будет строгий учитель и начальник»;
- «продавать не продукт, но доверие во время каждого касания с людьми в непростой цепочке лиц, принимающих решение»;
- «Знаком с системами аналитики, бог экселя и парсеров, и просто хороший человек»;