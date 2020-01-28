Правительство Пензенской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали Соглашение о сотрудничестве

Правительство Пензенской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон, направленное на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Пензенской области и реализацию государственных программ и инвестиционных проектов на территории региона, в том числе, в сфере промышленного и агропромышленного комплекса, жилищного строительства, инновационных технологий.

В рамках Соглашения предусматривается поддержка предпринимательского сектора в регионе, включая развитие кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе – в агропромышленном комплексе. Также Соглашение будет способствовать решению задач по повышению доступности банковских продуктов и услуг и росту финансовой грамотности населения на территории области.

«Подписанное соглашение позволит нам более системно и эффективно сотрудничать по реализации важных задач, направленных на социально-экономическое развитие Пензенской области», – подчеркнул Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.

«Пензенская область активно развивается: приходят новые инвесторы; расширяют свой бизнес компании, давно работающие на территории региона. И, безусловно, и тем, и другим, нужны ресурсы. Мы рассчитываем, что соглашение о сотрудничестве повысит их доступность, и позволит нам еще более эффективно двигаться вперед в экономике, социальной сфере, а самое главное – в улучшении качества жизни наших граждан», – отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.