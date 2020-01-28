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В Иркутской области подешевели земельные участки и объекты капстроительства

28 января 2020

В Иркутской области снизилась средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков, помещений, зданий и сооружений. Также в прошлом месяце незначительно выросла средняя цена машино-мест. Данные приводит региональное управление Росреестра. 

В декабре цена одного земельного участка в среднем составила около 457 тысяч рублей, помещения – 2 миллиона рублей, здания – 1,5 миллиона рублей, сооружения – 1,1 миллиона рублей. В ноябре средняя цена покупки земельного участка превышала 476 тысяч рублей, помещения – 2,6 миллиона рублей, здания – 1,8 миллиона рублей, сооружения – 1,7 миллиона рублей.

Стоимость одного машино-места в декабре была равна 732 тысячам рублей, что немного ниже показателей ноября, когда средняя цена данного объекта недвижимости составляла 723,6 тысячи рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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