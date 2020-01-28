Что изменится в России с 1 февраля

"Вести" рассказали о новых правилах увольнения, амнистии капитала, «Дальневосточном гектаре» и многом другом.

Согласно новому закону о введении электронных трудовых книжек, бухгалтерия теперь не будет выдавать работникам при увольнении на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р. Вместо этого, Минтруда предоставит новую форму отчеты, которую работодатель будет выдавать сотруднику.

29 февраля пройдет третий этап амнистии капиталов, который начался 1 июня 2019 года. Согласно закону о добровольном декларировании иностранных активов, граждане получают возможность сообщать о своих банковских счетах и вкладах, имуществе, долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежный компаний.

С 1 февраля все социальные выплаты вырастут на 4,3%. Помимо этого, вырастет и стоимость набора социальных услуг.

С 1 февраля по 1 августа 2020 года пройдет второй этап программы "Дальневосточный гектар". Согласно мероприятиям, земельные участки предлагается предоставлять гражданам страны, которые зарегистрированы во всех субъектах, входящих в ДФО.

С 1 февраля онлайн-кассы могут лишиться принтера. Теперь при покупке с помощью торговых автоматов можно будет не забирать чек. Если на устройстве имеется дисплей, достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде.

Пошлина на экспорт углеводородов из России увеличится на 1,3 доллара — до 78,5 доллара, на высоковязкую нефть — до 7,8 доллара, на светлые нефтепродукты и масла — до 23,5 доллара за тонну, на темные — до 78,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до 23,5 доллара, прямогонного — до 43,1 доллара. Понизится пошлина на сжиженный газ — до нуля. На кокс она возрастет до 5,1 доллара за тонну.