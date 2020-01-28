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В 2020 году вырастут цены на молоко и мясо

28 января 2020

Мясо и молоко подорожает на 10-12%, помимо этого, вырастут в цене шоколад и вафли – на 5-7%. Об этом «Известиям» рассказали в Аналитический центр при правительстве РФ.

Помимо мяса, молока, шоколада и вафель ожидается подорожание гречки на 5–6%. Замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина отметила, что причиной подорожания мяса, молока и молочной продукции стало повышение цен на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства.

Кроме того, подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». Гречка может подорожать в связи с сокращением площади для посевов.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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