В аэропорту Бодайбо увеличат взлетную полосу

Грунтовую взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Бодайбо удлинят до 3 метров. Аэропорт увеличится не менее чем на 30%. Планируется строительство терминала и обновление остальной инфраструктуры. Об этом сообщили в мэрии.

Это позволит наладить авиасообщение с другими городами, кроме Иркутска.

Для того чтобы расширить зону аэропорта потребуется выкупить близлежащие земельные участки, на которых сейчас находятся коммерческие объекты и жилые дома. В настоящее время в Бодайбо работают специалисты по оценке имущества. Работу по оценке планируется завершить к марту.

Глава района Евгений Юмашев сказал, что нужно заменить и самолеты. Полеты выполняют авиакомпании «ИрАэро» и «Ангара» на воздушных судах типа АН-24 и Ан-26. Они производились до 1979 года и 1986 года и на сегодня очень износились.

Аэропорт Бодайбо является единственным транспортным узлом, обеспечивающим регулярное транспортное сообщение Бодайбинского района с областным центром.

Состояние взлетно-посадочной полосы зависит от погодных условий. В период таяния снега, затяжных дождей происходит размывание поверхности взлётно-посадочной полосы, что не позволяет аэропорту принимать и отправлять пассажирские рейсы, обеспечивать безопасность пассажиров и экипажа воздушного судна.